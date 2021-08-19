Вирусолог рассказал о принципе работы новой версии «Спутника V»

Новая версия вакцины «Спутник V» практически идентична старой и не должна вызвать осложнений. Однако её должны проверить и это займёт длительное время. Об этом Lenta.ru рассказал вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

На самом деле создание нового препарата — вещь вполне логичная. Изменения в вирусе будут происходить, их необходимо отслеживать и в соответствии с ними модифицировать препарат, — считает вирусолог.

Техническая часть по созданию вакцины не очень сложная и давно отработана, поэтому средний срок создания займёт пару недель. Но есть и другие задачи, которые необходимо выполнить перед выпуском новой версии вакцины: проверка эффективности, токсичности и других параметров. Именно это занимает длительное время, отмечает эксперт.

Несмотря на явные сходства с предыдущей версией, определённые различия всё же есть. Планируется замена белка, с помощью которого коронавирус прикрепляется к клеткам человека. Из-за этого травмировались сосуды и приходилось применять понижающие свёртываемость препараты. Чтобы избежать этого и сделать качественные исследования, нужно время, но зато новая версия вакцины будет эффективнее бороться с новым штаммом вируса, резюмировал Чепурнов.

Ранее стало известно, что в центре Гамалеи разработали вариант вакцины от коронавируса «Спутник V», модифицированный специально под штамм «дельта».