Вильфанд: россиянам рано волноваться о жарком лете

https://static.news.ru/photo/241a20a8-8893-11ea-b2ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Летом 2020 года температура воздуха ожидается выше нормы почти на всей территории России, однако рано говорить об интенсивности климатических аномалий.

Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, существует высокая вероятность того, что 2020 год выйдет на первое место по глобальной температуре по земному шару из-за того, что январь этого года был самым тёплым, а февраль и март заняли второе место в рейтинге самых тёплых месяцев в мире.

Эта позиция имеет обоснование научное, но ничего более я не предрекаю, — сказал Вильфанд.

Как ранее писал NEWS.ru, прогнозы говорят о том, что предстоящее лето может быть аномально жарким. Об этом заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.