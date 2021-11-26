Воробьёв: видеонаблюдение помогло снизить преступность в Московской области

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Вакцинация «Спутником V» и ревакцинация «Спутником Лайт» в комбинации показывают хорошие результаты. Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании российско-венгерской Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Обнинске, при использовании обеих вакцин защита от коронавируса составляет более 92%. Его слова передаёт ТАСС.

Буквально вчера я получил данные выгрузки из регистра вакцинированных. Комбинация вакцины «Спутника V» и ревакцинация вакциной «Спутник Лайт» показывают наиболее хорошие результаты, защиту протективную больше 92%, — цитирует его агентство....