Воробьёв: видеонаблюдение помогло снизить преступность в Московской области
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
13:44, 26 ноября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Система видеонаблюдения «Безопасный регион» позволила снизить число преступлений в Московской области. Подмосковье находится среди лидеров по рейтингу безопасности российских регионов, но обеспечить её стало сложнее из-за увеличения числа жителей. Безопасность граждан является базовой ценностью, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв телеканалу «360».
Там, где мы устанавливаем видеонаблюдение вместе с профессионалами из правоохранительных органов, мы видим радикальное снижение преступности. Прежде чем инвестировать в неё миллиарды рублей, мы посмотрели на эффективность. Сегодня все самые сложные места, в том числе дворы, мы ставим под видеонаблюдение, — сообщил Воробьёв.
Он добавил, что Московская область сотрудничает с властями столицы и реализует совместные проекты по обмену данными.
Ранее сообщалось, что специальные камеры видеонаблюдения для распознавания потенциальных стрелков установят рядом с российскими школами. Такая мера связана с участившимися последнее время нападениями с применением огнестрельного оружия в учебных заведениях. На данный момент система проходит тестирование в Самаре, его проводит компания NtechLab.