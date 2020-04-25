Видео прыжка десантников РФ в Арктике появилось в Сети

https://static.news.ru/photo/cebeb1c4-87a6-11ea-b01d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Минобороны опубликовало видео группового прыжка российских десантников с высоты в 10 километров в Арктике.

На опубликованных в YouTube кадрах видно , как военнослужащие выпрыгивают из Ил-76 и приземляются на землю в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Прыжок был посвящён 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со времени образования ВДВ.

Как писал ранее NEWS.ru, прыжок был выполнен по прямому приказу главы ведомства Сергея Шойгу. Десантники использовали специальные парашюты нового поколения и кислородное оборудование. Кроме того, во время операции они опробовали спецснаряжение и обмундирование и навигационные приборы.