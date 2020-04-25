Общество

Видео прыжка десантников РФ в Арктике появилось в Сети

13:10, 26 апреля 2020
Фото: Минобороны России/vk.com

Минобороны опубликовало видео группового прыжка российских десантников с высоты в 10 километров в Арктике.

На опубликованных в YouTube кадрах видно, как военнослужащие выпрыгивают из Ил-76 и приземляются на землю в районе архипелага Земля Франца Иосифа.

Прыжок был посвящён 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и 90-летию со времени образования ВДВ.

Как писал ранее NEWS.ru, прыжок был выполнен по прямому приказу главы ведомства Сергея Шойгу. Десантники использовали специальные парашюты нового поколения и кислородное оборудование. Кроме того, во время операции они опробовали спецснаряжение и обмундирование и навигационные приборы.

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