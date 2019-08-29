https://static.news.ru/photo/de2bc978-ca53-11e9-8ae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Управление МВД по Челябинской области сняло и выложило в интернет видеоролик о том, как нужно правильно общаться с силовиками. Материал подготовлен в рамках профилактической работы.

Героями опубликованного на странице регионального ГУ МВД в Instagram ролика стали двое молодых людей, которые сидят на спинке скамейки. Один из них пинает мусорную урну, а когда к ним подходят полицейские, молодой человек оскорбляет представителя МВД. Второй пытается ударить силовика.

После этого в ролике показано, как парни должны были вести себя при встрече с сотрудниками правоохранительных органов.

Как поясняет в ролике начальник отделения правового отдела регионального ГУ МВД Алёна Курлович, статья УК «Применение насилия в отношении представителя власти» устанавливает ответственность в виде лишения свободы до 10 лет.

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Нередки случаи, когда граждане оскорбляют либо применяют насилие в отношении полицейского, даже не подозревая, что тем самым нарушают #закон. Мы подготовили для вас профилактический ролик о правильном и законопослушном общении с представителями власти. Смотрим! #полиция #полиция74 #полицияюжногоурала #ППС #полицейский #Челябинск #МВД #правознание

Публикация от Полиция Челябинской области (@guvd74) 29 Авг 2019 в 12:21 PDT

Как писал News.ru, ранее в Петербурге пьяный молодой человек за рулём Hyundai Solaris не ответил на просьбу сотрудника ДПС предъявить документы и прокатил его на капоте своей машины.