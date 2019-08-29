https://static.news.ru/photo/de2bc978-ca53-11e9-8ae4-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/News.ru
Управление МВД по Челябинской области сняло и выложило в интернет видеоролик о том, как нужно правильно общаться с силовиками. Материал подготовлен в рамках профилактической работы.
Героями опубликованного на странице регионального ГУ МВД в Instagram ролика стали двое молодых людей, которые сидят на спинке скамейки. Один из них пинает мусорную урну, а когда к ним подходят полицейские, молодой человек оскорбляет представителя МВД. Второй пытается ударить силовика.
После этого в ролике показано, как парни должны были вести себя при встрече с сотрудниками правоохранительных органов.
Как поясняет в ролике начальник отделения правового отдела регионального ГУ МВД Алёна Курлович, статья УК «Применение насилия в отношении представителя власти» устанавливает ответственность в виде лишения свободы до 10 лет.