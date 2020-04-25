Вице-спикера парламента Бурятии арестовали по делу о смертельном ДТП

https://static.news.ru/photo/800a48aa-879b-11ea-88f8-fa163e074e61_660.jpg Баир Жамбалов Фото: Баир Жамбалов/facebook.com

Вице-спикер парламента Бурятии Баир Жамбалов отправлен под домашний арест решением суда в Улан-Удэ. Он является подозреваемым по делу о гибели человека в результате ДТП.

Авария произошла в январе 2020 года в Прибайкальском районе республики. Там внедорожник на большой скорости сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку и скрылся. Пострадавшая умерла, а в полицию на следующий день с повинной пришёл местный предприниматель.

Однако в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что автомобилем фактически владеет Жамбалов. Некоторое время спустя удалось собрать доказательства причастности политика к совершённому наезду, передаёт ТАСС.

Вице-спикеру были предъявлены обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека, а также об оставлении в опасности. 25 апреля Жамбалов был задержан.

Незадолго до этого, в марте, он написал заявление о сложении полномочий, однако региональный парламент пока не обсуждал этот вопрос. Президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии и снял с должности секретаря бурятского партийного отделения.

Политик взят под стражу на два месяца.

Как писал NEWS.ru, Жамбалов настаивает на том, что не управлял автомобилем в момент аварии и что за рулём был местный бизнесмен, который изначально пришёл с повинной. Однако в проверке на полиграфе политик отказался.