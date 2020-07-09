Вице-президент Telegram выступил на мероприятии с Мишустиным

https://static.news.ru/photo/da9de76e-c200-11ea-9f92-fa163e074e61_660.jpg Илья Перекопский Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Представитель Telegram впервые принял участие в мероприятии с правительством России. Вице-президент компании Илья Перекопский выступил на панельной дискуссии, которая прошла в рамках встречи премьера Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в казанском Иннополисе.

Перекопский отметил, что Telegram старается вносить «практический вклад» в образование в IT-сфере, проводя множество конкурсов, в которых участвуют тысячи людей, в том числе и из Восточной Европы и России.

Однако, по его словам, в полной мере раскрыть им свой потенциал не даёт налог, который им приходится платить компаниям Apple и Google. По мнению Перекопского, этот налог сдерживает всю отрасль. При этом Apple и Google стоят триллионы долларов, «у них на складах лежит кэш и на эти деньги они по-дешёвке покупают компании в Восточной Европе и программистов». В Telegram считают, что основной потенциал сейчас сконцентрирован именно в этих странах.

В Европе, по словам Перекопского, сейчас идут антимонопольные расследования против этих американских корпораций. Вице-президент компании призвал Россию присоединиться к движению по решению вопроса. Он напомнил, что в 2016 году Telegram запустил игровую платформу, но Apple не позволила её оставить под угрозой удаления приложения из App Store.

Раньше в Татарстане была ставка Золотой Орды и все привозили дань в Татарстан, а теперь такая ставка есть где-то в Сан-Франциско около Золотого моста и все привозят дань туда, — добавил он.

Параллельно с выступлением Перекопского основатель Telegram Павел Дуров опубликовал перевод своей статьи «Как Apple уничтожает стартапы по всему миру — и как это можно остановить». Она вышла на английском в июне и, по мнению Дурова, его предложение осталось «непонятым многими русскоязычными СМИ, которые его неверно перевели с английского».

До этого Telegram не участвовала в публичных встречах с российским правительством и находился с властями в конфронтации. В апреле 2018 года Таганский суд Москвы постановил ограничить доступ к Telegram на территории России из-за отказа предоставить российским спецслужбам ключи шифрования, позволяющие читать переписку пользователей. ФСБ заявляла, что это необходимо для борьбы с терроризмом. 14 июня того же года адвокаты в Мосгорсуде проиграли апелляцию на это решение.

Однако российские власти так и не смогли полностью заблокировать мессенджер. Сервис продолжил работать с незначительными сбоями. При этом им активно пользуются представители власти и их пресс-службы.

18 июня 2020 года Роскомнадзор отменил ограничение доступа к Telegram, несмотря на то что администрация мессенджера так и не передала властям РФ ключи шифрования. В ведомстве при этом сослались на успехи модераторов сервиса в борьбе с пропагандой терроризма и насилия. В федеральной службе добавили, что готовы сотрудничать со всеми организациями, работающими в Сети, для борьбы с распространением запрещённой информации (экстремистские материалы, детская порнография, пропаганда самоубийств и наркотиков).

По информации самого мессенджера, несмотря на усилия Роскомнадзора, за два года блокировки активная аудитория в РФ выросла до 30 млн человек, писал NEWS.ru.