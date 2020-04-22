Ветеринары Москвы помогли «Эйнштейну», «Якудзе» и «Хомо Сапиенсу»

Более 141 тысячи раз жители Москвы воспользовались электронной записью к ветеринару с момента запуска сервиса в октябре 2018 года. Чаще всего владельцы питомцев обращались за вакцинацией, чипированием и консультацией специалиста.
Граждане, кроме привычных кошек и собак, приводят на приём лошадей, кроликов, хорьков, енотов, рептилий и даже белок, рассказали в пресс-службе Комитета госуслуг мегаполиса.
Клиенты клиник проявляют фантазию и при выборе имени питомцев. Например, однажды ветеринары помогли Хомо Сапиенсу Митрандиру (хомяк), Хавьеру/Якудзе парню не промах (йоркширский терьер) и Эйнштейну-Лохматому чуду (керн-терьер).
Ранее NEWS.ru сообщал, что владельцы животных могут стать источником заражения коронавирусом для своих домашних «братьев меньших». Чтобы этого избежать, хозяевам следует соблюдать элементарные правила гигиены. После прогулки с четвероногим другом нужно обязательно вымыть себе руки, а ему лапы.
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