Россиянам рассказали, как правильно гладить котят Ветеринар Наумова: приучать котенка к поглаживаниям надо постепенно

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Маленьким котятам может быть незнакомо чувство прикосновения, поэтому начинать их гладить нужно постепенно, рассказала NEWS.ru ветеринар Маргарита Наумова. По ее словам, они должны привыкнуть к новым ощущениям. Не лишним будет изучить и предпочтения своего питомца, отметила она.

Постепенность: если котенку незнакомо чувство прикосновения, начните с легкого прикосновения и постепенно переходите к поглаживанию. Котята могут быть чувствительными к новым ощущениям, поэтому дайте им время привыкнуть. Изучите предпочтения своего котенка: каждый кот имеет свои предпочтения в отношении места и силы прикосновения, — посоветовала Наумова.

При поглаживании необходимо обращать внимание на реакцию своего котенка, добавил эксперт. Он может начать мяукать, уходить или подставлять более предпочтительное место. Границы животного необходимо уважать, поэтому если он отказывается от прикосновений, то насильно его держать не стоит, объяснила ветеринар.

Выбор и уход за котенком — это ответственность, требующая времени и внимания. Помните, что котенок — это не только питомец, но и новый член вашей семьи, который заслуживает заботы и любви, — заключила эксперт.

Ранее ветеринар Александр Тихенко призвал не кормить взрослых котов молоком. По его словам, у питомцев недостаточно фермента, расщепляющего лактозу, поэтому у них может начаться рвота, диарея и другие проблемы.