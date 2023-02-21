Ветеринар рассказал, можно ли кормить кошек и собак блинами Ветеринар Галкин: кормить собак и кошек блинами нельзя, они запускают разрушительные процессы в организме

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Кошек и собак нельзя кормить блинами с начинкой или без — блюдо может запустить разрушительные и необратимые последствия в организме питомца, рассказал NEWS.ru ветеринар Богдан Галкин. Эксперт добавил, что популярный продукт из теста слишком жирный для печени домашних четвероногих.

Нельзя кормить никакими блинами с начинкой или без ни кошек, ни собак. Для них это слишком жирно, печень не выдержит. И если они съедают блины, то на следующий день хозяева их приводят к ветеринару с обострениями панкреатита и гастрита. Такое угощение станет причиной кардинальных сбоев пищеварения и метаболизма, что может запустить необратимые разрушительные процессы в организме питомца, — подчеркнул Галкин.

В 2023 году Масленица проходит в России с 20 по 26 февраля.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Наталья Нефедова предупредила: хотя блины и традиционное русское блюдо, но достаточно калорийное. Она предупредила, что один блин содержит в среднем от 120 до 150 килокалорий, если вы планируете есть их каждый день в течение всей недели, лучше употреблять не более одного-двух блинов в первой половине дня.

Чтобы уменьшить количество калорий, можно печь блины без масла на специальной сковороде и использовать цельнозерновую, гречневую или полбяную муку с минимальным количеством сахара.