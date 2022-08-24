Ветеринар рассказал, как защитить домашних животных от смога Ветеринар Шеляков: у домашних животных из-за смога ухудшается зрение

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

При продолжительном смоге у домашних животных начинает страдать зрение, об этом в разговоре с NEWS.ru рассказал ветеринар высшей категории Михаил Шеляков. Для профилактики пагубных влияний для глаз домашнего любимца он рекомендовал использовать специализированные капли.

Тут надо понимать, что если у людей от смога в основном страдает дыхательная система, то у животных в первую очередь страдает зрительная. Так как у братьев наших меньших площадь глаз по отношению к черепу значительно больше. Профилактика тут достаточно простая. Есть специализированные защитные капли, которыми на регулярной основе стоит обрабатывать глаза своего питомца, — заявил Шеляков.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила, что в условиях увеличенной концентрации вредных веществ в воздухе при смоге категорически не рекомендуется проветривать помещения и выходить на улицу, особенно в местах повышенной загрязненности. Также она призвала граждан не надевать на улице смоченные в воде маски, поскольку такая «защита» может усугубить проблемы с дыханием.