Ветеринар рассказал, как разнообразить кошачий досуг Ветеринар Коробейникова посоветовала интеллектуальные игры для кошек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы разнообразить кошачий досуг, следует подобрать питомцу интеллектуальные игрушки или сделать игры самостоятельно, посоветовала ветеринар Сибирского зоопарка в Иркутске Ирина Коробейникова. В беседе с KP.RU специалист подчеркнула, что для этого можно развесить на дверных ручках фантики на веревочках или продырявить с двух сторон большую коробку, положив внутрь шарик или мышь.

Интеллектуальные игры для развития не помешают. <...> Главное, не давайте мелкие бусинки, пуговицы, чтобы не подавился. И обращайте внимание на материал: если заиграется кусочком бумаги и пожует его, то это не так опасно, как если проглотит резиновую деталь, — подчеркнула ветеринар.

Коробейникова рассказала, что в последнее время стали пользоваться популярностью мультфильмы и игры на смартфоне для кошек. По ее словам, это развлечение не для самого питомца, а для хозяев. Кошка быстро поймет, что игра однообразная и быстро потеряет интерес. Ветеринар заключила, что вреда от такого развлечения нет, но и пользы тоже.

Заводчик Ирина Пенизева отметила, что у кошек есть охотничьи инстинкты, которые срабатывают на запахи. Этим объясняются высокие цены на игрушки в зоомагазинах, так как для них используются натуральные материалы. Некоторые производители добавляют в состав кошачью мяту, которая поднимает питомцу настроение, но при этом не вызывает аллергии и привыкания. Подходить к покупке игрушек следует осознанно — не стоит скупать все, питомцу хватит нескольких штук. При этом от активностей питомец быстро устает — достаточно поиграть с ним 15 минут. Если после этого покормить домашнего любимца, с большой вероятностью он сразу же уйдет спать, добавила Пенизева.

Кроме того, важно обеспечить коту территорию, где он сможет поиграть или отдохнуть. При возможности можно организовать целый лабиринт из коробок или стенку с пустыми полками. Удачным решением будет лежанка на подоконнике — питомцам нравится смотреть в окно.

В пресс-службе Минфина Новгородской области ранее посоветовали покупать сухой корм большими упаковками, а консервы — коробками, чтобы оптимизировать расходы на питомца. При этом важно держать еду в закрытых герметичных пакетах.