Ветеринар раскритиковал идею истребления опасной рыбы в Крыму за награду Ветеринар Шеляков призвал не истреблять групера в Крыму

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Средиземные хищники груперы, появившиеся в Черном море, могут быть опасны, так как они охотятся на местную рыбу и уничтожают всю кормовую базу, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Однако, по его мнению, поимка и истребление вида не помогут решить экологические проблемы.

Груперы могут быть опасны тем, что охотятся на местные виды, тем самым уничтожая всю кормовую базу. Их стоит вылавливать для научных целей. Чтобы избавиться от рыб, нужно узнать причину их появления в крымских водах и отталкиваться от этого. Возможно, у них произошли какие-то мутации. Но избавиться от них путем истребления — это совершенно тупиковый вариант. Я не поддерживаю истребление какого-то вида, не говоря о том, что поймать их всех попросту не получится, — рассказал Шеляков.

Врач отметил, что на появление морских хищников влияют различные факторы. Как правило, это связано с экологическими проблемами, например потеплением или изменением течения. Считается, что даже шумовое загрязнение сбивает рыб с толку и они появляются там, где их быть не должно, пояснил эксперт.

Ранее кандидат биологических наук, начальник отдела Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Леонтьев заявил, что глобальное потепление может расширить ареалы обитания агрессивных видов акул, в частности, способствовать их миграции в воды российских курортных зон.