Ветеринар предупредил об опасности открытых окон для кошек Ветеринар Шеляков: открытое окно может стать смертельной ловушкой для кошки

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Кошки во время жары чаще всего выпрыгивают в открытые окна, предупредил ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru. По его словам, помочь могут специальные сетки «Антикошка», поскольку москитные сетки не удержат животное. Специалист отметил, что собаки тоже иногда выпадают, но значительно реже.

Единственный способ защиты — «Антикошка», это такие специальные сетки. Обычные москитные сетки не помогут. Кошка может на них облокотиться, и под ее весом вся эта конструкция вываливается наружу вместе с питомцем, — сказал Шеляков.

Ветеринар добавил, что кошки — умные животные, но, несмотря на это, рефлексов на опасность высоты у них не возникает. То есть если животное выпало из окна и выжило, нет никаких гарантий, что оно не попробует выпрыгнуть снова, уточнил Шеляков. По его словам, виной тому вовсе не желание сбежать от хозяина или поймать птицу, а только распахнутые окна.

Ранее ветеринары сообщили, что кошка может ударить человека лапой для того, чтобы привлечь его внимание и предложить игру. По мнению экспертов, данное поведение связано с природными охотничьими инстинктами питомцев и их потребностью в активных развлечениях.