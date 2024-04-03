Ветеринар посоветовала, как спасти собаку при укусе змеи Ветврач Богданова: в первые минуты после укуса змеи нужно промыть собаке рану

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В первые 15 минут после укуса змеи нужно промыть образовавшуюся у собаки рану, предупредила ветеринарный врач Юлия Богданова. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что важно дать домашнему любимцу антигистаминный препарат — нужно всегда иметь его в аптечке и брать с собой на прогулки в лес.

В первые 15 минут после укуса нужно промыть рану дезинфицирующим раствором без содержания спирта и дать животному любой имеющийся антигистаминный препарат, лучше в виде инъекции. На такие случаи они должны быть в любой дачной аптечке, их можно брать и на прогулки в лесу, — пояснила ветеринар.

Найти место укуса может быть сложно из-за плотной шерсти, но нужно постараться это сделать. Не стоит высасывать яд, накладывать давящие повязки, прижигать место укуса и делать надрезы. Нельзя использовать спиртосодержащие жидкости: они способствуют быстрому распространению яда. Снять отек можно при помощи холода. Важно ограничить подвижность питомца. После оказания первой помощи следует как можно скорее доставить собаку к ветеринару, заключила Богданова.

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