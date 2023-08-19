Ветеринар объяснил, почему собаки десятилетиями помнят умерших хозяев Ветеринар Шеляков объяснил преданность собак умершим хозяевам дистантной связью

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В мире существует множество случаев, когда собаки помнили умерших хозяев, сообщил NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Так он прокомментировал историю ялтинского пса Мухтара, который 12 лет ждал погибшего хозяина. Эту преданность эксперт объяснил дистантной связью.

Дистантная связь, как ее называют. Душа человеческая и душа собачья настолько близки, что собака начинает скулить, если с хозяином случается беда, а он в тысячах километрах. Это способ коммуникации, связи настолько бывает крепок, что после смерти, расставания вынужденного четвероногое остается преданным владельцу, — объяснил Шеляков.

По его словам, наука пока не в состоянии объяснить дистантную связь. Сам он сравнил свойство со связью матери и ребенка. Так, женщина может чувствовать, что с ее чадом что-то не так.

Ранее стало известно о смерти ялтинского пса Мухтара, которого называли «крымским Хатико». Хозяин собаки работал спасателем и погиб. С тех пор на протяжении 13 лет Мухтар постоянно приходил на побережье и искал хозяина. Последние четыре года жизни Мухтар жил с музыкантом Виктором Малиновским. Они часто вместе выступали на набережной. Как рассказал сам Малиновский, собака ничем не болела и умерла от старости. Ей было порядка 20 лет.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев заявлял, что собаки могут относиться к людям негативно, и на то есть ряд причин. Так, собаки испытывают стресс, если человек кричит, ведет себя агрессивно или поднимает на питомца руку. Животное потеряет к нему доверие, даже если раньше было дружелюбно настроено. Собакам не нравятся излишняя назойливость и принуждение. Не следует заставлять питомца играть, выполнять команду или общаться с другими людьми, если он этого не хочет.