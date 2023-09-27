Ветеринар объяснил, почему пес Байдена постоянно кусает агентов спецслужб Ветеринар Шеляков: пес Байдена часто кусает людей из-за недостатка воспитания

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Пес президента США Джо Байдена по кличке Коммандер (немецкая овчарка) постоянно кусает окружающих из-за недостатка воспитания четвероногого или животное воспринимает действия агентов Секретной службы США как угрозу, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. Он усомнился, что охрана лидера США специально провоцирует питомца.

Собака воспринимает как угрозу ряд жестов, считающиеся среди людей дружелюбными: если мы пришли в гости к Байдену. Как это воспринимает собака? Первое — сближение уже угроза, второе — нависание, попытка доминирования с нашей стороны, мы над ней наклонились, третье — мы улыбнулись, показали зубы, но для нее это оскал и проявление агрессии. Четвертое — выброс руки, и вот она агрессия, и собака нас укусила, — добавил Шеляков.

Число агентов Секретной службы США, пострадавших на территории Белого дома от укусов пса президента США Джо Байдена по кличке Коммандер, достигло одиннадцати, ранее сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источник. Последний инцидент произошел 25 сентября.

Еще в июне, по данным газеты New York Post, пострадавших от укусов агентов было семеро, одного из которых пришлось госпитализировать. Тогда пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объяснила агрессивность собаки стрессовой обстановкой в резиденции американских лидеров. Она пояснила, что укусы Коммандера приравниваются к производственным травмам.

Байден поселился в Белом доме с двумя немецкими овчарками — пожилым Чемпом, скончавшимся в июне 2021 года, и молодым Мейджором. В том же году из переписки сотрудников президентской охраны американские СМИ узнали, что Мейджор кусал людей в Белом доме почти ежедневно. Байдену пришлось передать его на попечение друзьям семьи. В декабре 2021 года американский президент сообщил, что завел щенка немецкой овчарки по кличке Коммандер.

Ранее врач-хирург Александр Умнов сообщил NEWS.ru, что укус овчарки Байдена по кличке Коммандер мог вызвать у сотрудников Секретной службы сепсис. Он подчеркнул, что укусы собак отличаются особой болезненностью, так как рывкообразные движения челюсти увеличивают площадь поражения тканей и вызывают кровотечения.