Ветеринар назвал эффективные способы защиты собак от клещей Ветеринар Шеляков: капли на холку и таблетки эффективно защищают собак от клещей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Капли на холку и таблетки являются самыми эффективными способами защиты собак от клещей, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. Он призвал хозяев питомцев не забывать, что капли действуют всего месяц. В то же время Шеляков отметил, что сейчас могут быть проблемы с поиском зарубежных препаратов.

Достаточно эффективным способом защиты собак от клещей является капли на холку. Надо только не забывать, что они действуют всего месяц, не забывать их правильно капать: наносить несколько точек на грязную шерсть. Защита весьма хорошая. Жалоб почти нет. Ну и самым эффективным способом защиты являются таблетки от клещей. Самый дорогой, но самый эффективный. Практически нет случаев, когда собаки не защищались от клещей. Правда, сейчас с импортными препаратами могут быть проблемы, — сказал Шеляков.

Ветеринар добавил, что ошейник и распылители на все тело, наоборот, являются неэффективными способами защиты собак от клещей. Шеляков отметил, что часто клещи сидят прямо под ошейником.

У распылителей есть одно единственное преимущество, что начинают действовать сразу, то есть распылили — и тут же можно выходить гулять на улицу. Среди недостатков могут быть необработанные пятна, также защита может падать из-за осадков, — добавил Шеляков.

Ранее главный эксперт отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Московской области Евгений Артеменко заявил, что сезон клещей начнется в апреле и продлится по сентябрь. Специалист уточнил, что активная фаза в жизни членистоногих начинается, когда появляются первые проталины.