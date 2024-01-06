Ветеринар напомнил о смертельной опасности новогодних украшений для кошек Ветеринар Шеляков заявил о смертельном риске для животных из-за поедания мишуры

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Елочные украшения наподобие «дождика» лучше не использовать, если дома есть животные, рассказал NEWS.ru ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, если питомцы проглотят мишуру, это чревато развитием кишечной непроходимости и может привести к смерти.

Заподозрить непроходимость можно по клиническим признакам. Например, если питомец резко перестал кушать, его тошнит и он теряет вес. В такой случае, конечно, стоит немедленно обратиться к ветеринарному врачу. На приеме специалист точно определит причину такого состояния. Нередко доходит до хирургического вмешательства, так как без операции животное может умереть. «Дождик», как и любая нить, обладает режущими свойствами, поэтому доставать ее нужно очень аккуратно, — объяснил ветеринар.

В новогодние праздники в ветеринарные клиники по традиции активно поступают четвероногие пациенты со схожими проблемами, отметили ранее в московском комитете ветеринарии. Так, столичные врачи спасли кошку Шерри, у которой в пасти застряла блестящая наклейка в форме сердечка, прилипшая к нёбу. Острые края успели поранить ротовую полость. Вытащить несъедобный предмет оказалось не так просто, хозяевам пришлось обратиться к специалистам. Кошке повезло, потому что из-за особенной формы наклейки она не смогла ее проглотить.