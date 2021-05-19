Ветеринар дал совет, как уберечь домашних животных от травм

С мелкими породами собак лучше гулять на специально отведённой территории, чтобы животные не получили травмы. Такой совет дал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексея Сауткин, пишет «Москва 24».
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У собак крупных пород слабое место — передняя крестовидная связка. Чаще она повреждается у животных с лишним весом, поэтому Сауткин советует владельцам следить за питанием своих четвероногих друзей.
Домашние коты и кошки в основном страдают от травм, полученных при падении из окна. Ветеринар пояснил, что чаще всего они пытаются убежать из дома в период гона, поэтому одним из способов их обезопасить может быть кастрация.
По его словам, в 10 из 26 столичных государственных ветеринарных клиник работают травматологи.
Для диагностики в клиниках есть современное оборудование — рентген-аппараты, УЗИ и компьютерная томография, — отметил эксперт.
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