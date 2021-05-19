Ветеринар дал совет, как уберечь домашних животных от травм

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С мелкими породами собак лучше гулять на специально отведённой территории, чтобы животные не получили травмы. Такой совет дал председатель столичного Комитета ветеринарии Алексея Сауткин, пишет «Москва 24».

Ветеринар также порекомендовал владельцам таких пород, как мопсы, шпицы и йоркширские терьеры следить, чтобы их питомцы никуда не залезали. Мелкие собаки, по его словам, часто страдают от вывиха коленной чашечки. Гулять с ними также лучше там, где нет больших собак.

У собак крупных пород слабое место — передняя крестовидная связка. Чаще она повреждается у животных с лишним весом, поэтому Сауткин советует владельцам следить за питанием своих четвероногих друзей.

Домашние коты и кошки в основном страдают от травм, полученных при падении из окна. Ветеринар пояснил, что чаще всего они пытаются убежать из дома в период гона, поэтому одним из способов их обезопасить может быть кастрация.

По его словам, в 10 из 26 столичных государственных ветеринарных клиник работают травматологи.

Для диагностики в клиниках есть современное оборудование — рентген-аппараты, УЗИ и компьютерная томография, — отметил эксперт.

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