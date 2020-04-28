Ветеранам ВОВ пообещали мобильные телефоны с бесплатной связью

https://static.news.ru/photo/9fea01b0-8958-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более 52 тысяч мобильных телефонов с пожизненным бесплатным тарифом и кнопкой SOS раздадут ветеранам Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на главу думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, списки всех фронтовиков и инвалидов Великой Отечественной войны, которым дадут телефоны, сформированы оргкомитетом «Наша Победа».

Телефонами по стране будут обеспечены порядка 52 тысяч человек, — цитирует агентство депутата.

Хинштейн добавил, что в каждый телефон будут внесены номера экстренных и социальных служб, прикреплённых к ветерану социальных работников и волонтёров. Кроме того, все аппараты имеют кнопку SOS и большие клавиши набора, отметил депутат.

Отмечается, что помимо телефона все ветераны получат именные сертификаты на бесплатную мобильную связь от любого оператора «большой четвёрки». Эта акция распространяется и на Крым с региональными операторами.

Как писал NEWS.ru, вице-премьер Марат Хуснуллин выступил с инициативой. Он предложил выделить средства на квартиры для 221 ветерана ВОВ.