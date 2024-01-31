Ветеран СВО пообщался с автором письма, которое он перечитывал в окопе

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Ветеран специальной военной операции на Украине Анатолий познакомился и пообщался по видеосвязи с женщиной по имени Марина, отправившей ранее письмо на передовую, которое боец перечитывал, находясь в окопе, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, военнослужащий нашел жительницу Забайкальского края через социальные сети, чтобы лично поблагодарить ее за слова поддержки.

Как пишет канал, мужчина по видеосвязи поблагодарил россиянку, проживающую в городе Шилка. Он отметил, что ее письма поднимали боевой дух ему и другим военным в трудные минуты. Анатолий рассказал Марине, что пробыл на спецоперации три месяца, а после возвращения домой занялся сбором гуманитарной помощи и регулярно доставляет продукты питания, одежду и запчасти для машин бойцам в зону СВО.

По информации канала, пообщаться им помогли волонтеры «Народного фронта». Анатолий и Марина обменялись номерами телефонов, в будущем они собираются поддерживать связь, а также встретиться лично.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина предложила организовать места отправки писем участникам специальной военной операции на 9 Мая. Она отметила, что в парках можно обустроить полевые кухни и исполнение песен военных лет. По словам парламентария, при этом нельзя обязывать людей выполнять традиции или участвовать в мероприятиях.