«Вешают всех собак»: в ГД о положении Залужного после конфликта с Зеленским Депутат Журавлев: Залужного пытаются выставить крайним в неудачах ВСУ

Фото: Офис президента Украины

Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного хотят выставить виноватым во всех провалах ВСУ, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Журавлев. По его словам, причиной стал конфликт генерала с президентом страны Владимиром Зеленским.

На военное руководство Украины и генерала Залужного теперь пытаются повесить всех собак, все неудачи широко разрекламированного контрнаступления, потери ВСУ и их объективную неспособность идти вперед. Зеленский и его свора таким образом не только дистанцируются от армии, хотя понятно, чьи приказы она на самом деле исполняла, но и убирают опасного конкурента, на случай если западные хозяева все-таки заставят в 2024-м провести в стране выборы, — сообщил Журавлев.

По мнению депутата, это лишь видимая часть борьбы двух западных башен. Одна из них настроена на примирение с Россией, и, по ее мнению, капитуляцию Украины вполне мог бы подписать генерал Залужный, как фельдмаршал Кейтель в 1945-м сделал это за Третий Рейх. А вот вторая «партия», по его мнению, по-прежнему выступает за войну до последнего украинца, и ставит она на Зеленского, которому собственное население ничуть не жаль.

Нас вся эта грызня, надо сказать, не должна всерьез беспокоить, так или иначе российская армия все равно победит на поле боя, а проект «Украина» будет закрыт, — резюмировал Журавлев.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что конфликт президента Украины Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного «не в российских интересах». Эксперт подчеркнул, что в ситуации, если к власти придет Залужный, военное противостояние с Россией не закончится, а может разгореться сильнее.