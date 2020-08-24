Вернувшуюся из отпуска в США Малышеву восхитила Москва

Врач и телеведущая Елена Малышева, которая на днях вернулась из долгой поездки в США, опубликовала в Instagram видео, где поделилась впечатлениями от Москвы. Она восхитилась толпами людей, которые гуляют по городу без масок.
Москва вот прям прекрасна, многолюдно. Открытая, все без масок, какие-то толпы людей, просто счастье, а не город, — сообщила Малышева.
Прогуливаясь по центру, теледоктор зашла в своё любимое кафе, которое после пандемии заработало в прежнем режиме. Малышева поприветствовала работников и заявила, что счастлива от того, что снова может прийти в это заведение. По её словам, в российской столице чувствуется жизнь «с людьми» и «неземная красота».
Ранее NEWS.ru писал, что телеведущая застряла у старшего сына в США, так как не смогла найти прямые билеты в Россию. Перед этим она полгода не виделась с близкими. Впрочем, задержка пришлась кстати: Малышева смогла лично увидеть новорождённую внучку.
Телеведущая стала трижды бабушкой. У её старшего сына Юрия, который живёт в США, родился третий ребёнок. Девочку назвали Аней.