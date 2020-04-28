Вернувшихся на родину из Вьетнама россиян разлучили с любимой уткой

https://static.news.ru/photo/9ffdf5f6-893c-11ea-bb24-fa163e074e61_660.jpg Фото: ytkaborya/instagram.com

Россиянка Марьяна Литвинова с мужем некоторое время назад проживала во Вьетнаме. После начала пандемии коронавируса они вернулись в родной Новосибирск, но не одни, а с питомцем — уткой Бориславой. Однако выяснилось, что на ввоз животного нет разрешения от ветеринарного надзора. В настоящее время любимицу российской пары держат в аэропорту, а Марьяна с супругом пытаются решить внезапно возникшую проблему.

Как рассказала журналистам сама Литвинова, утка появилась у них семь месяцев назад. Девушка с мужем посмотрела видео, на котором животных вели на убой. Ролик подтолкнул их к тому, чтобы отправиться на рынок в Нячанге и купить утёнка. Питомца назвали Бориславой.

После этого россияне продолжили жить во Вьетнаме уже с домашним животным. Борислава быстро привязалась к хозяевам и сама полюбилась Марьяне с мужем. Поэтому когда российское посольство объявило о последнем рейсе в РФ из-за пандемии, Литвиновы просто не смогли покинуть Вьетнам без утки.

Однако в аэропорту Новосибирска их ждали непредвиденные трудности.

Нам сказали, что на ввоз Бори нет специального разрешения. Заявили, что она должна пробыть на карантине две недели. Но мы никуда без неё не поедем! Вы бы оставили своего ребёнка? Она же как только нас не видит, крякать начинает! Для неё это такой стресс! Муж сейчас добивается, чтобы утку нам разрешили оставить! Иначе будем вместе с ней жить в аэропорту, — передаёт слова Литвиновой «КП-Новосибирск».

Как ранее писал NEWS.ru, туристы из России, застрявшие в Турции из-за введённых в связи с пандемией коронавируса ограничений, попытались устроить протест у здания консульства РФ в Анталье. Планам демонстрантов помешала местная полиция.