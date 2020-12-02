Верховный суд разрешил россиянам оставлять начисленные по ошибке пенсии

https://static.news.ru/photo/2e33f12c-34dc-11eb-9b7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Человек не должен возвращать пенсию в случае, если она начислена ему ошибочно врачами, присвоившими пациенту инвалидность. Гражданин не может влиять на экспертов и оценивать, насколько правомерны их решения.

Такое разъяснение содержится на сайте Верховного суда. Это же касается ошибочно начисленных зарплат и премий.

Льготы не подлежат возвращению, если сам гражданин действовал добросовестно и никаких противоправных действий ради получения компенсации не получал, — говорится в сообщении на сайте ВС РФ.

Причём доказывать, что в действиях получателя будто бы есть нарушения, должны органы власти, отмечается в разъяснении. Такое же правило действует и в отношении премий, зарплат, алиментов, стипендий и других выплат, которые предоставляются гражданину в качестве средств к существованию.

Суд приходит к выводу, что возвращение этих сумм приведёт к затруднительному материальному положению получателя, что недопустимо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Центробанк прокомментировал ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что часть пенсионеров в следующем году рискует остаться без выплат. Речь идёт о тех, кто не успел оформить карту «Мир» и может остаться в новом году без пенсий.