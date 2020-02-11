Верховный суд РФ предложил разрешить присяжным рассматривать дела по всем категориям особо тяжких преступлений и преступлений в области предпринимательства. Исключение составят материалы, содержащие государственную тайну. Среди них — шпионаж и госизмена, рассказал председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев.
Список правонарушений утвердили после совещания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и диалога с уполномоченными по правам человека. Доклады по данной теме президент РФ Владимир Путин ждёт к 1 июня 2020 года,
Также Лебедев составил примерный портрет типичного российского преступника. По его мнению, значительная часть уголовников не имеют работы, ранее судимы и страдают алкогольной зависимостью.
Так, 60% лиц, осуждённых за проступки против собственности и личности, не имеют постоянного источника дохода, будучи трудоспособными. Половина из них имеет больше одной судимости. Также глава ВС заявил, что 40% преступлений против личности и четверть против собственности совершаются в состоянии алкогольного опьянения.
В связи с озвученной ситуацией Лебедев призвал уделить внимание «повышению социализации россиян», включая граждан с судимостями, писал NEWS.ru.
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