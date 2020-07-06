Венедиктов рассказал о жалобах Пескова после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/c3152f5e-bf89-11ea-aaf8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Венедиктов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков жаловался ему на нелёгкое течение коронавируса.

Насколько я знаю, насколько мне удалось с ним пообщаться, он болел нелегко. Таня (Навка, жена Пескова. — NEWS.ru) болела легче, а Песков болел нелегко, — сообщил Венедиктов.

Пресс-секретарь президента рассказывал Венедиктову, что ему особенно трудно было спать на животе. Главный редактор «Эхо Москвы» подчеркнул, что когда человек болеет коронавирусом в форме средней тяжести, то для облегчения дыхания он должен спать на животе.

О заражении Пескова коронавирусом стало известно 12 мая. Пресс-секретарь президента рассказал, что у него поднялась высокая температура, после этого он вместе с супругой сделал компьютерную томографию, которая подтвердила наличие вируса.

Как ранее писал NEWS.ru, Песков признался журналистам что борьба с COVID-19 далась ему нелегко, поскольку пришлось «чуть-чуть поболеть». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что с точки зрения здоровья у него всё прекрасно, появились антитела к коронавирусу. Представитель Кремля отметил, что несмотря на победу над коронавирусом он продолжает соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.