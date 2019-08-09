https://static.news.ru/photo/618962c6-bb18-11e9-8fe4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачёв Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о состоянии здоровья первого президента СССР Михаила Горбачёва.

По словам журналиста, бывший советский лидер чувствует себя с каждым днём всё хуже и хуже. Он уточнил, что основная проблема связана со сложностью передвижений. При этом 88-летний Горбачёв находится в ясном сознании, его умственные способности не нарушены.

Он уже месяцев шесть живёт в больнице, — сказал Венедиктов в эфире программы «Гордон» на телеканале «НАШ» .

Он подчеркнул, что бывший советский лидер всегда в курсе всех событий в стране и мире, так как следит за новостями с помощью планшета.

Журналист также пошутил, что во время редких встреч с Горбачёвым они предпочитают пить пиво, так как водку лечащий врач экс-президента СССР категорически запретил.

Ранее News.ru писал о том, что Горбачёв посетил парад Победы на главной площади столицы. Когда мероприятие закончилось, он с большими усилиями спустился по ступенькам, опираясь на своего помощника, при этом отказавшись от кресла-каталки.