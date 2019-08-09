Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов рассказал о состоянии здоровья первого президента СССР Михаила Горбачёва.
По словам журналиста, бывший советский лидер чувствует себя с каждым днём всё хуже и хуже. Он уточнил, что основная проблема связана со сложностью передвижений. При этом 88-летний Горбачёв находится в ясном сознании, его умственные способности не нарушены.
Он уже месяцев шесть живёт в больнице, — сказал Венедиктов в эфире программы «Гордон» на телеканале «НАШ».
Он подчеркнул, что бывший советский лидер всегда в курсе всех событий в стране и мире, так как следит за новостями с помощью планшета.
Журналист также пошутил, что во время редких встреч с Горбачёвым они предпочитают пить пиво, так как водку лечащий врач экс-президента СССР категорически запретил.
Ранее News.ru писал о том, что Горбачёв посетил парад Победы на главной площади столицы. Когда мероприятие закончилось, он с большими усилиями спустился по ступенькам, опираясь на своего помощника, при этом отказавшись от кресла-каталки.