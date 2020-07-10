«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от COVID-19 с 15 июля

https://static.news.ru/photo/6361df60-c2dd-11ea-a7e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники центра «Вектор» завершили доклинические исследования вакцины от COVID-19. С 15 июля препарат начнут испытывать на добровольцах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Коллеги закончили доклинические исследования. Они прошли успешно. 15 июля мы рассчитываем выйти на клинику, — отметила Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Она надеется, что всё пройдёт так, как запланировали разработчики.

Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов рассказал, что разработанную вакцину от коронавирусной инфекции испытывали на четырёх видах животных. Средство вводили мышам, морским свинкам, кроликам и приматам.

Максютов отмечал, что клинические исследования первой вакцины от коронавируса планируется завершить в середине сентября 2020 года. Глава «Вектора» добавил, что специалисты не будут торопиться в вопросе исследований, поскольку нужно удостовериться, что лечение безопасно для людей. По его словам, на создание в России коллективного иммунитета понадобится порядка 70 млн доз вакцины.

Исследование вакцины от коронавирусной инфекции на людях в центре «Вектор» начнётся 15 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев. К настоящему времени успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции. По его словам, это самые продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты.

Вакцины и лекарства от COVID-19 разрабатывают фармкомпании разных стран, часто в коллаборации с научными институтами и при поддержке правительств. Так, Regeneron Pharmaceuticals получила от Минздрава США контракт на $450 млн на производство экспериментального средства от коронавирусной инфекции. Это «коктейль» REGN-COV2 двойного назначения, который может как предотвращать COVID-19, так и лечить заболевание.

Основой препарата являются антитела к коронавирусу, полученные от мыши и человека. В его состав также включили набор специально отобранных иммуноглобулинов, которые не подавляют друг друга и обезвреживают вирус, сохраняя информацию о нём на случай повторного заражения.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч, писал NEWS.ru.