https://static.news.ru/photo/49af8a18-216b-11ea-9363-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Блогер-веган из Австралии обвинила во лжи свою коллегу Элис Паркер, которая заявляла, что в течение месяца ела мясо.

Женщина утверждала, что ела только растительную пишу на протяжении пяти лет, однако недавно решила провести эксперимент и в течение 30 дней ела мясо, рыбу и яйца. Она рассказывала, что некоторые её друзья стали лучше себя чувствовать после временного отказа от веганства.

Одна из блогеров под ником Freelee заметила нестыковки в действиях коллеги и заявила, что Паркер провела эксперимент с целью прорекламировать мясную компанию Butcherbox.

В описании к видео она указывает, что оно было проспонсировано Butcherbox, но этого недостаточно, — отметила разоблачительница.

Она считает, что обе стороны нарушили соглашение о добросовестной рекламе, а также подвергли опасности других пользователей, которые могут начать питаться только мясом.

Посмотрите, её лак для ногтей на «30-й день» диеты выглядит очень похожим на «первый день» диеты. Он такой же яркий, а ноги находятся в том же положении, что и на первой фотографии, — отметила Freelee.

Блогер добавила, что Паркер в ролике ни разу не продемонстрировала, как ест продукты животного происхождения, передаёт News.com.au.

Ранее NEWS.ru писал, что анонимная пользовательница Сети рассказала интернет-сообществу о заявлении, которое написала в полицию на своих друзей. Она пояснила, что является веганом, однако знакомые обманом заставили её съесть куриные наггетсы.