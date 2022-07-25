Ведущий канала «Спас» предложил «выпороть» Галкина за критику ВС России Адвокат Астахов предложил «хорошенько выпороть» Галкина за слова о действиях ВС России

Фото: Личный архив Павла Астахова

Адвокат, ведущий телеканала «Спас», экс-уполномоченный по правам ребенка при президенте России Павел Астахов в интервью NEWS.ru сообщил, что телеведущего Максима Галкина необходимо выпороть за его критику спецоперации на Украине. Он полагает, что артист будет в будущем жалеть о своих словах.

Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его — талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они все об этом пожалеют, — сказал Астахов.

Галкин покинул Россию вместе с семьей в марте. В начале июня юморист дал концерт в Израиле на русском языке, на котором решил пошутить про спецоперацию на Украине и вступление Швеции в НАТО. Он высмеял требование России по невступлению страны в Североатлантический альянс, а также тот факт, что россиянам теперь придется менять некоторые шведские названия.

23 июня стало известно, что публикации комика в соцсетях посчитали экстремистскими в Главном управлении по противодействию экстремизму МВД.