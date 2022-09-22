Вдова Шатунова рассказала, как будет выглядеть памятник певцу Вдова Шатунова: могилу певца украсит двухметровая бронзовая фигура

По итогам конкурса эскизов памятника солисту «Ласкового мая» Юре Шатунову уже выбран лучший вариант, сообщила вдова музыканта Светлана в беседе с INFOX.ru. Могилу исполнителя украсит двухметровая бронзовая фигура, а сам памятник установят на постаменте высотой 1,2 м.

Были сомнения, какое имя выбрать, Юрий или Юра, в итоге предпочтение было отдано первому варианту, то есть полному имени. Также постамент украсит автограф музыканта, — поделилась Светлана.

Лучший эскиз вдова Юрия Шатунова выбирала вместе с детьми пары Дэннисом и Эстеллой, и мнение относительно победителя было единогласным. Имя автора памятника пока неизвестно — Светлана заявила, что художник предпочитает пока «не светить» своё имя в медиа.

Главврач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов ранее заявил, что сделанная незадолго до смерти операция на глазах не могла повлечь за собой развитие тромба у Юрия Шатунова. О хирургическом вмешательстве врачи сосудистого центра Домодедово не знали, поэтому ускорить или предотвратить кончину они не могли.

Также стало известно, что 6 сентября, в день рождения Юрия Шатунова, поклонники артиста принесли на могилу солиста «Ласкового мая» на Троекуровском кладбище десятки белых роз и торты с конфетами. В полдень прошла панихида по музыканту. Услуги приглашенного батюшки оплатили сами фанаты Шатунова.