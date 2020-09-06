Вдова Караченцова раскаялась в пьяной езде и обещала молиться за Ефремова

https://static.news.ru/photo/49ef0b56-efe3-11ea-8e86-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН Москва/Global Look Press

Вдова актёра Николая Караченцова заслуженная артистка РФ Людмила Поргина признала вину в том, что три года назад попала в ДТП в Подмосковье, находясь за рулём нетрезвой.

Тогда Караченцов серьёзно пострадал, а в крови у его супруги экспертиза показала 0,3 промилле алкоголя. Поргина признала, что в тот день выпивала с утра, но решила сама вести машину.

Да, я сказала, что утром выпила шампанское, я не знала, что оно держится очень долго. Я всех людей, которые попали со мной в аварию, опекала, это мои друзья были, моя медсестра главная, моя подруга и, естественно, Коля. Мы не должны своими поступками убивать своих детей, — заявила актриса.

Такое заявление Поргина сделала, комментируя для передачи «Ты не поверишь!» на НТВ дело актёра Михаила Ефремова, который признал вину в смертельном ДТП.

По словам актрисы, коллеги Ефремова зареклись участвовать с ним в одних проектах, если ему удастся избежать наказания, но когда он признал свою вину, сразу прониклись к нему уважением. Сама Поргина пообещала молиться за него и выразила надежду, что актёру впоследствии сократят срок заключения за хорошее поведение.

Я просто буду молиться, чтобы по его работе, по его поведению этот срок сократили, чтобы всё-таки пришёл, вернулся в эту жизнь порядочным человеком, — сказала она.

8 июня Jeep Grand Cherokee Ефремова выехал на встречную полосу и врезался в фургон в центре Москвы, водитель фургона впоследствии погиб. В момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.

Как писал NEWS.ru ранее, Пресненский суд Москвы, в котором рассматривается дело Михаила Ефремова о смертельном ДТП, скорее всего, назначит артисту от шести до восьми лет колонии общего режима. Так считает его адвокат Эльман Пашаев.