ВЦИОМ: свыше 80% россиян доверяют Путину

Президенту России Владимиру Путину доверяют 80,6% жителей страны, об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения. Его работу на посту главы государства одобрили 77,9% россиян. Опрос проводился с 14 по 20 марта.

Показатель одобрения деятельности президента в период с 14 по 20 марта составил 77,9%, рейтинг доверия Путину за этот же период составил 80,6%, — говорится в сообщении ВЦИОМа.

Опрос также показал, что уровень положительной оценки работы премьер-министра и правительства России за последнюю неделю составил 51,6% и 51,6% соответственно. Кроме того, 41,8% россиян заявили о своей поддержке партии «Единая Россия», 11,1% высказались за КПРФ и 7,9% — за ЛДПР.

В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.

Неделей ранее, с 7 по 13 марта, по данным опроса ВЦИОМа, показатель одобрения деятельности Путина составлял 77,2%, а рейтинг доверия — 79,6%.

1 марта фонд «Общественное мнение» (ФОМ) опубликовал результаты своего исследования, которое показало, что уровень доверия россиян к президенту за неделю вырос с 60% до 71%. По словам аналитиков, главным фактором стало признание Донецкой и Луганской народных республик. Недоверие президенту высказали 18% опрошенных.