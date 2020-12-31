Вассерман заявил ещё об одном годе коронавируса и предсказал мировую войну

https://static.news.ru/photo/7ded25ae-4c23-11eb-b8d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Политолог и эрудит Анатолий Вассерман поделился ожиданиями от наступившего 2021 года. Он считает, что и этот год пройдёт в мире под знаком коронавируса.

Нетрудно предсказать, что и наступивший год пройдёт под знаком коронавируса. Правда, на редкость быстро созданы вакцины — но массово применять их пришлось задолго до конца полной программы испытаний: уже понятно, что почти все они безопасны, но ещё неясно, насколько надёжно защищают. <...> По всему миру вакцинация продлится года три. Поэтому надо уже перестраивать все технологические цепочки, — написал Вассерман в блоге на сайте телеканала РЕН ТВ.

Специалист также выразил опасение, что мир становится всё ближе к третьей мировой войне. По его мнению, это во многом обусловлено ситуацией в США. Вассерман отмечает, что человек, почувствовав вкус вседозволенности, часто перестаёт быть человеком. Этот тезис он подтверждает скандалом о подтасовке голосов на выборах американского лидера в ноябре 2020 года. Эксперт считает, что раз совершено такое преступление, то Демократическая партия в дальнейшем готова и намерена нарушать и другие законы.

Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья, — подчеркнул Вассерман.

Политолог считает, что Штаты могут использовать фигуру президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы направить его против соперников США — России и Китая. Именно он может стать «поджигателем войны», действуя по указанию Запада.

Ещё одним рычагом воздействия на Россию, по мнению Вассермана, для США остаётся Украина — специалист отмечает, что не зря Запад поставляет оружие и присылает инструкторов для обучения украинских военных. Весной он ожидает обострения ситуации в Донбассе. Вассерман пожелал россиянам быть готовыми молниеносно отреагировать, как только появится сигнал, что «наших обижают».

Как ранее писал NEWS.ru, украинские власти спекулируют на теме Донбасса из стремления нанести экономический ущерб России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что украинская сторона, вместо выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, постоянно заявляет о якобы недееспособности комплекса мер, необходимости его пересмотра. Захарова также напомнила высказывание президента Украины Владимира Зеленского о том, что соглашения нужны Киеву только для сохранения санкций против России.