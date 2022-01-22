Вассерман вступился за тело Ленина в мавзолее

Мавзолей, где находится тело первого председателя Совета народных комиссаров РСФСР и Совета народных комиссаров СССР Владимира Ленина (Ульянова), нельзя закрывать для посещения, заявил в разговоре с URA.RU депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Он объяснил, что поток туристов, посещающих мавзолей, никак не влияет на сохранность тела, потому что изначально «всё было рассчитано на миллионы людей, желавших попрощаться с вождём».

Закрыть мавзолей для посещения — значит нарушить волю наших предков, нарушить волю нынешних поколений, желающих увидеть вождя. Следует признать, что если бы он тогда не возглавил страну, было бы хуже. Большая часть усилий по разрушению России, которые принято ставить в вину Владимиру Ульянову, на самом деле была совершена, когда правительство России возглавлял Александр Керенский. Некоторые ошибки, заложенные тогда и дающие себя знать до сих пор, были совершены, когда его возглавлял Николай Романов, — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что большая часть обвинений против Ленина несостоятельна, но «даже если бы они были достоверны, это не значит, что нужно сейчас его прятать от глаз тех, кто считает его заслуживающим уважения».

Вассерман добавил, что поток туристов, посещающих мавзолей, никак не влияет на сохранность тела Ленина, потому что «всё было рассчитано на миллионы людей, желавших попрощаться с вождём». Из-за того, что обычной трёхдневной церемонии не хватало, было решено забальзамировать тело и устроить доступный для посещения мавзолей.

Ранее глава КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал возникающие в обществе споры о захоронении тела Ленина. В разговоре с NEWS.ru политик попросил не «болтать на эту тему», чтобы не провоцировать «ещё одну войну», потому что Россию «и так окружили горячими точками».

Зюганов также отметил, что Ленин на Красной площади захоронен по православным канонам. Тем не менее Российская православная церковь неоднократно выступала за перенос тел у стен Кремля. По мнению представителей церкви, умершие должны найти покой.

Политик добавил, что считает кощунственным заниматься такими вопросами, когда в стране такая большая разница между богатыми и бедными.