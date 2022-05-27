Вассерман предсказал приток абитуриентов в техникумы

Анатолий Вассерман / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России в последнее время сильно возросла популярность программ обучения среднего профессионального образования, это во многом связано с нехваткой соответствующих специалистов на рынке труда, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В связи с этим он предположил, что в ближайшем будущем приток абитуриентов в техникумы может возрасти, пишет «Радио 1».

Поэтому я думаю, что в ближайшее время приток желающих учиться в профессиональные технические училища и колледжи заметно возрастет. А уже по мере развертывания программ импортозамещения спрос на эти специальности будет совершенно фантастический, — подчеркнул Вассерман.

Более того, по словам политика, из-за дефицита кадров возросла и оплата труда сотрудников со средним профессиональным образованием. Вассерман напомнил, что схожим образом ситуация обстояла и в 1990-х годах, когда случился «чудовищный переизбыток» специалистов с юридическим и экономическим образованием. В связи с этим депутат указал на необходимость ввести льготы при поступлении в техникумы.

Когда на эти специальности ломанется такой же поток, как в юристы в 1990-е годы, люди будут тесниться у входа в приёмные комиссии и, соответственно, тогда станет очень важно, чтобы люди, остро нуждающиеся в такой работе, не пали жертвами массового потока, — резюмировал Вассерман.

Ранее стало известно, что количество выпускников техникумов и колледжей в 2022 году впервые превысит число молодых людей, оканчивающих вузы. Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова объяснила это в том числе востребованностью рабочих профессий и тем, что выпускники колледжей раньше выходят на рынок труда.