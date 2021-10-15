Вассерман о расследовании пыток: «Если бы я боялся, я бы не лез в политику»

Депутат Госдумы и член фракции СРЗП Анатолий Вассерман считает, что парламентское расследование случаев пыток в колониях не повредило бы, однако свои расследования уже ведут правоохранительные органы. Так он прокомментировал NEWS.ru блокировку инициативы, за которую он голосовал. Публицист отметил, что он не боялся поддерживать эту идею.

Насколько я знаю, уже идёт расследование по нескольким служебным линиям и, соответственно, большинство депутатов сошлось на том, что незачем вмешиваться в этот процесс и «подстёгивать» его. Я считаю, что вмешательство не повредило бы, поэтому я голосовал за это предложение, — сказал он.

По его словам, речь идёт не о том, что расследования вообще не будет, а о том, что депутаты не будут разбираться в проблеме самостоятельно.

Я считаю, что депутатское расследование не повредит, но, вероятно, оно действительно не поможет, — добавил Вассерман.

Он отметил, что давно в политике и ничего не боится, в том числе поддерживать такие резонансные инициативы. При этом публицист уверен, что у него нет каких-то особых прав, позволяющих ему думать о собственной неприкосновенности.

Если бы я чего-то боялся, я бы вообще не лез в политику, а я в ней уже три десятилетия. За это время ничего страшного так и не случилось. Я не думаю, что у меня были какие-то особые права, позволяющие быть уверенным в том, что ничего со мной не случится, — заключил он.

Госдума на заседании 14 октября отклонила инициативу КПРФ о проведении парламентского расследования в связи с публикацией правозащитниками серии видеозаписей пыток в российских колониях. Один из авторов предложения, депутат-коммунист Алексей Куринный считал необходимым от имени нижней палаты направить вопросы по этому поводу в Минюст, Генпрокуратуру и Следственный комитет. За высказались 96 депутатов, против — 261, включая фракцию ЕР почти в полном составе, остальные воздержались либо не голосовали.

Видеоархив пыток и изнасилований заключённых в туберкулёзной больнице ФСИН № 1 в Саратове опубликовал правозащитный проект Gulagu.net. По словам основателя проекта Владимира Осечкина, ролики предоставил программист и бывший заключённый саратовского ОТБ-1, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам и видеорегистраторам ФСИН. По данным этого источника, всего таким пыткам и унижениям было подвергнуто более 200 человек. После начавшегося скандала в отставку ушёл глава УФСИН по Саратовской области, Следственный комитет возбудил семь уголовных дел, и их число, по всей видимости, будет расти. Известно о появлении новых потерпевших.