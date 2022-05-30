Вассерман дал совет выпускникам, как правильно ответить на вопросы ЕГЭ Вассерман призвал выпускников «искать закономерности» в материале для успешной сдачи ЕГЭ

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы (ГД) Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru посоветовал выпускникам российских школ «искать закономерности» в материале при подготовке к Единому государственному экзамену (ЕГЭ). Парламентарий добавил, что данный принцип лежал в основе классического образования — «самостоятельно искать и понимать закономерности — но сейчас, уже около четверти века, образование откатывается к заучиванию фактов без изучения связей между ними». Эксперт также посоветовал учащимся, пока есть время, найти «серьёзные книги, где подобные закономерности объясняются».

Чтобы запомнить, что треугольник со сторонами 3,4 и 5 — прямоугольный — требуется не намного меньше усилий, чем на то, чтобы понять какое-нибудь одно из бесчисленных доказательств теоремы Пифагора, из которых этот факт следует более чем очевидно. <...> В истории как раз поможет понимание движущих процессов. Например, упадок Восточной Римской империи тесно связан с крестовыми походами из Западной Европы против основных торговых партнёров Византии, арабов. То есть, вы, по крайне мере, запомните, что оба взятия Константинополя — в 1204 и в 1453 годах — случились после начала крестовых походов (первый из них — в 1096-м) . Если дадут на выбор несколько дат, вы сразу же отбросите те из них, что раньше 1100 года, — добавил Вассерман.

В 2022-м ЕГЭ планируется провести в «доковидном» формате, то есть офлайн. Предполагается, что он пройдёт с 26 мая по 2 июля, говорится на сайте Рособрнадзора.

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