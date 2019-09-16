https://static.news.ru/photo/28ab0fce-d8a3-11e9-82d1-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Сердюков Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Бывший начальник департамента имущественных отношений Министерства обороны России Евгения Васильева и экс-глава ведомства Анатолий Сердюков тайно стали родителями двух приёмных детей и одного родного.

Супруги, о браке которых стало известно лишь в июле 2018 года, оформили опеку над трёхлетним Колей и двухлетней Таней. Недавно у 57-летнего Сердюкова и 40-летней Васильевой родился родной ребёнок благодаря суррогатной матери, передаёт Starhit . Всех своих детей пара тщательно скрывает.

Рождение малыша родители никак не прокомментировали.

Ранее News.ru писал о том, что вице-президентом Союза машиностроителей России стал индустриальный директор авиакластера госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Он сменил на этом посту бывшего главу Роскосмоса Игоря Комарова.