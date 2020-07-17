В Забайкалье оштрафовали медсестру за визит депутатов в COVID-стационар

https://static.news.ru/photo/5bf02a46-c839-11ea-89d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Могойтуйский районный суд Забайкальского края оштрафовал медсестру стационара для больных коронавирусом после визита в больницу двух депутатов-единороссов местного Законодательного собрания и религиозного деятеля — баир ламы из Читинского дацана. Женщине придётся заплатить 7,5 тысячи рублей.

Её вина заключается в том, что она впустила посетителей внутрь, хотя не имела права этого делать, так как это запрещено санитарно-эпидемиологическими нормами.

Помимо этого, сотрудница медучреждения «не провела их учёт и регистрацию с указанием фамилии, имени и отчества, места работы, места жительства», сообщили в пресс-службе суда.

Там уточнили, что женщина вину не отрицала. Тем не менее, по её словам, посторонних людей пропустила в стационар уборщица, пока она отлучилась за одноразовыми халатами, тапочками, перчатками, бахилами и масками.

По данным издания «Сибирь.Реалии», депутаты Заксобрания Сокто Мажиев и Алексей Саклаков в сопровождении представителя религиозной организации привезли в медучреждение маски, книги и тапочки. Однако оказалось, что такой визит был нарушением санитарно-эпидемиологического режима.

Ранее в Екатеринбурге, как писал NEWS.ru, медики выявили коронавирус у сотрудника детского лагеря.