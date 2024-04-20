В Якутске образовались очереди на прививку от кори

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Якутске наблюдается увеличение количества очередей на прививку от кори, последовавшее за запретом на посещение занятий и работы для невакцинированных дошкольников, школьников, студентов, учителей, преподавателей и сотрудников социальных учреждений, сообщает Telergram-канал BRIEF. С 22 апреля в городе не разрешается посещение занятий и работы для тех, кто не получил прививку от кори.

Как сообщает канал, заболеваемость кори в России достигла максимального уровня за последние 29 лет, она выросла на 127 процентов за год. В 2023 году более 12 тысяч человек заболели корью, что составляет 8,92 случая на 100 тысяч населения. В 2022 году заболевших было всего 1212 человек, или 0,07 случаев на 100 тысяч. Заболеваемость в прошлом году стала рекордным показателем с середины 1990-х годов. В 1994 году в России более 28,6 тысячи человек заболели корью, с тех пор до 2023 года показатель ни разу не превышал 10 тысяч. Врачи утверждают, что возникновение вспышек связано с отказом родителей от вакцинации своих детей.

Ранее сообщалось, что юридический факультет МГУ закрыли на карантин из-за вспышки кори, такое решение руководство вуза приняло после того, как у одного из студентов обнаружили корь. Мера также коснулась Высшей школы аудита, которая располагается в том же здании на Воробьевых горах.