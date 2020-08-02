В Wildberries заявили о резком росте спроса на медицинские маски в Москве

https://static.news.ru/photo/50a033c8-d4b1-11ea-b46f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал резкий рост спроса на медицинские маски в конце июля в Москве.

С 29 по 31 июля по сравнению с аналогичным периодом в июне в России спрос вырос на 78% на одноразовые и медицинские маски. В Московском регионе число заказов одноразовых и медицинские масок увеличилось на 88%, передаёт ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Ретейлер начал фиксировать повышение спроса с 20 июля. За неделю продажи масок выросли на 31%. При этом спрос на многоразовые изделия снизился на 12%. За четыре месяца минимальная цена маски в интернет-магазине снизилась в семь раз — с 31 до 4,2 рубля.

Спрос на остальные средства защиты от инфекций продолжает снижаться, так как во всех каналах продаж предоставлен достаточно разнообразный ассортимент. Число заказов на кожные антисептики и дезинфицирующие средства в конце июля в столице уменьшилось на 20%, на одноразовые перчатки — на 5%, — отметили в Wildberries.

Ранее в Москве отменили почти все ограничения, введённые в связи с пандемией коронавируса. С 13 июля всем работникам разрешили вернуться в офисы. При этом администрации предприятий и организаций были вправе самостоятельно продлить дистанционный режим работы. Студентам разрешили посещать вузы, абитуриентам и выпускникам — сдавать экзамены в очной форме. Был отменён запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, на курсах для детей и взрослых. Возобновили работу детские лагеря, секции, кружки. Также в столице вновь начали работать аттракционы, парки культуры и отдыха, культурные центры. Разрешена работа дискотек при условии, что количество посетителей не будет превышать 50% от максимальной вместимости площадок. С 1 августа открылись кинотеатры, театры и концертные залы.

Под запретом пока остаются массовые и развлекательные мероприятия на открытом воздухе из-за невозможности обеспечить соблюдение социальной дистанции между зрителями.

Что касается масочного режима, то при нахождении на улицах он носит рекомендательный характер. Требование относительно обязательного ношения масок и перчаток в общественном транспорте и помещениях осталось, писал NEWS.ru.