В ВОЗ предостерегли от резкого снятия ограничений

https://static.news.ru/photo/5df290ac-8afb-11ea-9110-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уверены, что слишком быстрое смягчение ограничительных мер, введённых против коронавируса, может повлечь за собой возвращение эпидемии.

Представитель организации в РФ Мелита Вуйнович заявила, что правительствам стран следует оценить риски, прежде чем снимать ограничения.

ВОЗ рекомендует странам при рассмотрении аспектов по смягчению мер физического дистанцирования тщательно оценить риски и преимущества по четырём основным областям на основе собственной оценки риска в реальном времени в стране, поскольку слишком ранние или слишком быстрые шаги могут нести риски нового возвращения сильной эпидемической волны, — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее NEWS.ru писал о том, что представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович назвала лекарства против коронавируса, проходящие сейчас испытания, неэффективными.