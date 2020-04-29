В военных учебных заведениях выявлено более 2600 заразившихся COVID-19

https://static.news.ru/photo/c1117952-8a40-11ea-82dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Минобороны РФ сообщили, что число заражённых коронавирусом в армии и военных учебных заведениях превысило 2600.

В ходе сплошного тестирования в Вооруженных силах РФ в период с марта по 29 апреля с.г. установлено 1 044 военнослужащих с положительными результатами, — говорится в бюллетене Минобороны.

По данным ведомства, в довузовских учебных заведениях коронавирусом заразились 277 преподавателей и воспитанников. Кроме того, в ВС у 279 гражданских сотрудников тест на COVID-19 оказался положительным, передает ТАСС.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. По всему миру COVID-19 заболели более 3 млн, свыше 211 тысяч пациентов умерли, более 894 тысяч выздоровели.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал обсудить с Минобороны влияние эпидемии коронавируса на начало весеннего призыва в армию.