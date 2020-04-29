В Верховном суде объяснили, какие дела являются безотлагательными

https://static.news.ru/photo/2473b16c-8ae7-11ea-b6da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безотлагательному рассмотрению, даже на фоне ограничений в работе судов, подлежат дела о смягчении или освобождении от наказания ввиду болезни и дела об УДО. Об этом сообщили представители Верховного суда России в обзоре судебной практики.

Рассмотрение указанных дел носить безотлагательный характер из-за части 3 статьи 50 Конституции РФ, которая гарантирует право заключённого просить о смягчении наказания. Также это право охватывает и решение вопроса об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осуждённых, страдающих тяжелой болезнью, и не только.

Возможность человека просить об освобождении от наказания по указанным в Основном законе причинам, подчеркнули в суде, не может быть ограничено внешними обстоятельствами, даже связанными с пандемией коронавируса.

Также к числу дел безотлагательного характера относится и рассмотрение ходатайств следствия о наложении ареста на имущество. В случае доказательства, что в результате правонарушения гражданину был нанесён имущественный вред, для возмещения которого может быть подан гражданский иск, следователь или дознаватель должны сразу же принять необходимые меры по обнаружению имущества подозреваемого и наложению ареста на него, обратившись с ходатайством в инстанцию, передаёт фрагмент обзора судебной практики ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, Верховный суд РФ разъяснил, как платить по кредитам и займам в условиях карантина, объявленного в связи с распространением коронавируса. Согласно закону № 106-ФЗ, выплаты по кредитам, в том числе ипотечным, физическим лицам можно приостановить на полгода — до 30 сентября.