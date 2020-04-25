В Великом Новгороде принудительно госпитализировали таджикскую семью

https://static.news.ru/photo/c3a7b6f4-8711-11ea-8679-fa163e074e61_660.jpg Фото: Анастасия Макарычева/РИА Новости

Суд в Великом Новгороде удовлетворил иск территориального управления Роспотребнадзора и отправил на принудительную госпитализацию таджикскую семью, члены которой были заражены коронавирусом и уклонялись от лечения.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда, инфицированные также не соблюдали режим изоляции. Суд установил, что члены семьи гуляли с маленькими детьми и посещали общественные места, а один из заболевших продолжил работать.

В Новгородской области по состоянию на 25 апреля выявлено 186 случаев COVID-19. Двое заболевших скончались.

Как передавал NEWS.ru, власти Новгородской области 22 апреля приняли решение пополнить фонд для устранения последствий коронавируса на 1 млрд рублей. Средства было решено взять из регионального бюджета, а образовавшийся дефицит покрыть кредитными ресурсами.