В Великом Новгороде принудительно госпитализировали таджикскую семью

Суд в Великом Новгороде удовлетворил иск территориального управления Роспотребнадзора и отправил на принудительную госпитализацию таджикскую семью, члены которой были заражены коронавирусом и уклонялись от лечения.
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В Новгородской области по состоянию на 25 апреля выявлено 186 случаев COVID-19. Двое заболевших скончались.
Как передавал NEWS.ru, власти Новгородской области 22 апреля приняли решение пополнить фонд для устранения последствий коронавируса на 1 млрд рублей. Средства было решено взять из регионального бюджета, а образовавшийся дефицит покрыть кредитными ресурсами.
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