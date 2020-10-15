В Ульяновске врач посоветовала лечить COVID-19 облепихой и малиной

https://static.news.ru/photo/117bb50e-0ee6-11eb-bed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Turusov/Russian Look

Лечить коронавирус облепихой и малиной предложила начальник детского инфекционного госпиталя Ульяновской области Татьяна Никулина. Своё мнение медик сообщила в ходе визита в больницу детского омбудсмена Екатерины Смороды.

По мнению Никулиной опасность коронавируса сильно преувеличена. Она заявила, COVID-19 — не смертельное заболевание, а на течение болезни влияет психический статус пациента, сообщает издание «Подъём».

Никулина добавила, что больным не надо увлекаться медикаментами, а стоит использовать народные средства — облепиху и малину. В пресс-службе Минздрава заявили, что в ведомстве не могут оценивать комментарии по лечению детей, поскольку «у каждого врача свои методики».

В принципе, она говорит всё верно: да, у детей действительно протекает легче, и, возможно, у них в лёгких случаях можно обойтись и какими-то народными способами, — цитирует издание ответ ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новый побочный эффект обнаружили фармакологи у препарата, который используется для лечения коронавируса. Эксперты Информационного центра по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 считают, что препарат отрицательно влияет на центральную нервную систему.