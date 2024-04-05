В Тюменской области рассказали о последствиях борьбы с абортами Активист Генерозов: запрет абортов укрепил традиционные ценности в России

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Вопрос о введении запрета на аборты раскачал общество и привел не только к жарким спорам, но и пониманию, что страна активно двигается в сторону защиты традиционных ценностей, заявил «ФедералПресс» член правления родительского комитета Тюменской области и отец восьмерых детей Андрей Генерозов. По его словам, сейчас во всех регионах страны наблюдается положительная тенденция, а почва к данному решению подготавливалась в течение 10–15 лет.

Поднятие самосознания нашего народа во всех регионах, не только в Тюменской области. Везде появляются общественные организации, которые выступают в защиту традиционных ценностей и против абортов. Думаю, наступил момент, когда количество перешло в качество, — сказал он.

Активист понимает, что не все поддерживают идею о полном запрете абортов и считают это меру слишком радикальной, поскольку до этого годами велась пропаганда удовольствия и потребительского отношения.

Но из данной ситуации есть выход. Есть такое понятие, как политическая воля. Государство уполномочено принимать важные и принципиальные решения за народ, а потом народ, как правило, подстраивается, — добавил активист.

Ранее пресс-служба Консорциума женских НПО сообщила, что Минздрав России не принимал документы о запрете искусственного прерывания беременности в частных клиниках. Также заявляется, что Минздрав на данный момент не рассматривает никакие законодательные инициативы по этому поводу.